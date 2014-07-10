Террористы обстреливают жилые кварталы Луганска из «Града» - очевидцы

Как передает корреспондент УНИАН, в четверг около часа ночи послышались первые мощные выстрелы из установки «Град» в Артемовском районе. Затем последовала серия одиночных мощных взрывов в Каменнобродском и Ленинском районах (центр города). Около 11.00 послышалась звуки сирены. У жителей центральной части Луганска пропал интернет, перебои с электричеством были во всех районах. Обстрелы ведутся по жилым домам, транспорту, школам.

Пресс-служба Луганского городского совета сообщает, что из-за вооруженных столкновений временно приостановлено движение по улице Фрунзе в районе предприятия «Луганскцентрокуз». Слышны выстрелы.

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Городской совет просит жителей ограничить передвижение по городу, без острой необходимости не выходить из дома, избегать мест вооруженных противостояний.