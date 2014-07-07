Ночью террористы совершили ряд нападений на позиции сил АТО - Тымчук
07:45, 07 июля 2014Политика
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По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», за ночь террористы совершили ряд нападений на позиции сил АТО.
REUTERS
Об этом на своей странице в соцсети написал руководительЦентра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
"Из стрелкового оружия обстреляны блок-посты сил АТО возле н.п. Амвросиевка и Рубежное. Потерь среди силовиков нет. Обстрелян опорный пункт сил АТО в районе пограничного пункта пропуска «Должанский». Обстрел велся из минометов. Всего боевиками было выпущено около 30 мин. Потерь среди силовиков нет", - отметил эксперт. Читайте такжеСНБО планирует полную блокаду террористов в Донецке и Луганске
Кроме этого, был совершен обстрел позиций сил АТО близ населенного пункта Кременная. Один силовик ранен.
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