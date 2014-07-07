Ночью террористы совершили ряд нападений на позиции сил АТО - Тымчук

Об этом на своей странице в соцсети написал руководительЦентра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Из стрелкового оружия обстреляны блок-посты сил АТО возле н.п. Амвросиевка и Рубежное. Потерь среди силовиков нет. Обстрелян опорный пункт сил АТО в районе пограничного пункта пропуска «Должанский». Обстрел велся из минометов. Всего боевиками было выпущено около 30 мин. Потерь среди силовиков нет", - отметил эксперт. Читайте такжеСНБО планирует полную блокаду террористов в Донецке и Луганске

Кроме этого, был совершен обстрел позиций сил АТО близ населенного пункта Кременная. Один силовик ранен.