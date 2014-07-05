Главарь террористов «ДНР» Гиркин сбежал из Славянска - Аваков

Руководитель разведывательно-диверсионной группы ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Гиркин (прозвище «Стрелок»), называющий себя главнокомандующим «ДНР», и большинство террористов сбежали из Славянска.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсений Аваков.

"Бегут! Под утро разведка докладывает о том, что Гиркин и значительная часть боевиков сбежали из Славянска, посеяв смятение среди немногочисленных оставшихся... Катятся к Горловке. По пути их "привечают" наши боевые группы. Террористы несут потери, сдаются в плен", - сообщил Аваков.

Министр отметил, что не будет "никакого шапкозакидательства и упрощения".

Читайте такжеПорошенко поручил поднять флаг Украины над Славянском

"Только гарантированные планомерные действия, не оставляющие шансов террористам – эта стратегия штаба АТО во главе с Виктором Муженко, которую поддерживают все участвующие в операции боевые силы. А гиркиным, бесам и прочей наволочи мы разъясним", - отметил Аваков.

Читайте такжеСлавянск освобожден от террористов: захваченные здания и блок-посты - пусты

Как сообщал УНИАН, ночью под огнем сил АТО террористы покинули Славянск.