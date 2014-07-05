Главарь террористов «ДНР» Гиркин сбежал из Славянска - Аваков

11:32, 05 июля 2014
Политика
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Министр отметил, что не будет "никакого шапкозакидательства и упрощения"

REUTERS

Руководитель разведывательно-диверсионной группы ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Гиркин (прозвище «Стрелок»), называющий себя главнокомандующим «ДНР», и большинство террористов сбежали из Славянска. 

Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсений Аваков. 

"Бегут! Под утро разведка докладывает о том, что Гиркин и значительная часть боевиков сбежали из Славянска, посеяв смятение среди немногочисленных оставшихся... Катятся к Горловке. По пути их "привечают" наши боевые группы. Террористы несут потери, сдаются в плен", - сообщил Аваков. 

Министр отметил, что не будет "никакого шапкозакидательства и упрощения".

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"Только гарантированные планомерные действия, не оставляющие шансов террористам – эта стратегия штаба АТО во главе с Виктором Муженко, которую поддерживают все участвующие в операции боевые силы. А гиркиным, бесам и прочей наволочи мы разъясним", - отметил Аваков. 

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Как сообщал УНИАН, ночью под огнем сил АТО террористы покинули Славянск.

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