СМИ: Террористы обвиняют своих в гибели российского оператора Кляна

18:42, 04 июля 2014
Политика
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Вследствие конфликта в руководстве террористической организации "ДНР" был арестован "своими" один из ее руководителей Владимир Макович.

В смерти российского оператора уже обвиняют террористов / 1tv.ru

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на другого главаря террористов Андрея Пургина.

По словам Пургина, Макович "подозревается в причастности к ситуации, приведшей к гибели российского журналиста, оператора Первого канала" Анатолия Кляна. 

Читайте такжеВ МИД рассказали о журналистах из РФ, которые работают на Донбассе без аккредитации и опознавательных знаковОператор российского "Первого канала" Владимир Клян получил проникающее ранение брюшной полости, находясь в районе военной части около поселка Опытное Ясиноватского района Донецкой области. Журналист, 1946 года рождения, умер во время реанимационных мероприятий в городской больнице №18 в Донецке. 

Привезли журналистов в зону боестолкновения террористы "ДНР". Журналист Forbes Россия Орхан Джемаль написал в своем репортаже "Позывной "Гюрза": кто подставил журналистов под пули в Донецке", что Клян погиб во время штурма воинской части в Донецке из-за сознательной провокации боевиков ДНР. 

В то же время, российские СМИ и правительственные организации упорно обвиняли в смерти журналиста украинских военых.

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