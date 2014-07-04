СМИ: Террористы обвиняют своих в гибели российского оператора Кляна

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на другого главаря террористов Андрея Пургина.

По словам Пургина, Макович "подозревается в причастности к ситуации, приведшей к гибели российского журналиста, оператора Первого канала" Анатолия Кляна.

Читайте такжеВ МИД рассказали о журналистах из РФ, которые работают на Донбассе без аккредитации и опознавательных знаковОператор российского "Первого канала" Владимир Клян получил проникающее ранение брюшной полости, находясь в районе военной части около поселка Опытное Ясиноватского района Донецкой области. Журналист, 1946 года рождения, умер во время реанимационных мероприятий в городской больнице №18 в Донецке.

Привезли журналистов в зону боестолкновения террористы "ДНР". Журналист Forbes Россия Орхан Джемаль написал в своем репортаже "Позывной "Гюрза": кто подставил журналистов под пули в Донецке", что Клян погиб во время штурма воинской части в Донецке из-за сознательной провокации боевиков ДНР.

В то же время, российские СМИ и правительственные организации упорно обвиняли в смерти журналиста украинских военых.