В паспорте погибшего под Донецком российского оператора нет отметки о пересечении границы - СМИ

Отметка о пересечении границы отсутствует в паспорте погибшего во время штурма воинской части в Ясиноватском районе российского оператора Анатолия Кляна. Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах.

Оператор российского "Первого канала" получил проникающее ранение брюшной полости, находясь в районе военной части около поселка Опытное Ясиноватского района Донецкой области. Журналист, 1946 года рождения, умер во время реанимационных мероприятий в городской больнице №18 в Донецке.

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"Отметка о пересечении границы в паспорте Кляна отсутствует", - сказал собеседник "ОстроВа".

Привезли журналистов в зону боестолкновения террористы "ДНР". Журналист Forbes Россия Орхан Джемаль написал в своем репортаже "Позывной "Гюрза": кто подставил журналистов под пули в Донецке", что Клян погиб во время штурма воинской части в Донецке из-за сознательной провокации боевиков ДНР.

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После гибели Кляна МИД России обвинил Украину в целенаправленном преследовании журналистов с применением целенаправленных обстрелов, физической расправы, пыток.