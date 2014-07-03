Украинские власти призывают отключить электроэнергию в 10 захваченных телебашнях на Донбассе

Координационный совет трудового коллектива Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) заявил о готовности к забастовке в случае отсутствия реакции правительства на деятельность руководства концерна, которое, по их мнению, занимается пособничеством террористам в Донецкой и Луганской областях.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат от фракции «УДАР» Сергей Каплин, который выступил в поддержку профсоюза концерна.

«Вместе с трудовым коллективом мы требуем от премьер-министра Украины назначить служебное расследование относительно господина Пивнюка (гендиректора концерна Александра Пивнюка - УНИАН). В случае если наши требования не будут выполнены, мы, руководствуясь законами Украины, готовы к забастовке и другим гражданским акциям протеста, чтобы обратить внимание президента страны, силовых структур, правительства и непосредственно премьер-министра», - сказал Каплин.

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Он также обратился к правительству с просьбой прекратить «финансирование террористов» на востоке Украины за счет оплаты электроэнергии за трансляцию российских телеканалов через украинские телевышки.

«Мы требуем прекратить финансировать за счет простых граждан террористов в Луганской и Донецкой областях, а именно отключить электроснабжение на захваченных незаконным способом десяти башнях передающих станций и исключить трансляцию на территории Луганской и Донецкой областей телеканалов, которые льют грязь на все украинское», - отметил депутат.

При этом присутствующий на пресс-конференции член координационного совета трудового коллектива Концерна РРТ Михаил Славянин добавил, что новое руководство концерна с мая текущего года «по неизвестным причинам» возобновило оплату за электроэнергию телевышек в Донецкой и Луганской областях, хотя до этого финансирование было прекращено.

«Цинизм ситуации заключается в том, что как раз в апреле концерн прекратил все оплаты за электроэнергию, но они были возобновлены новым руководителем именно в мае по непонятным причинам», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в начале июня координационный совет трудового коллектива Концерна РРТ обвинил генерального директора концерна Александра Пивнюка, его заместителя Владимира Ищука, а также руководителя Госспецсвязи Владимира Зверева в пособничестве самопровозглашенным властям так называемых Донецкой и Луганской народных республик. По мнению членов профсоюза, по распоряжению вышеуказанных людей проводится финансирование трансляции враждебных Украине СМИ путем уплаты денежных средств концерном для бесперебойного энергоснабжения объектов телерадиотрансляции в Луганской и Донецкой областях.

Координационный совет профсоюза также заявил, что новое руководство КРРТ пытается довести предприятие до банкротства и на его базе создать частное предприятие.

Госспецсвязи опровергло данную информацию и заявило, что обвинения со стороны координационного совета профсоюза связаны с проведением новым руководством проверок финансовой деятельности на предприятии. По словам главы Госспецсвязи, в ходе проверки был выявлен ряд нарушений со стороны прежнего руководства КРРТ, интересы которого представляет координационный совет.