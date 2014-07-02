ВР немедленно рассмотрит Соглашение об ассоциации с ЕС после его внесения президентом - Турчинов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом спикер Александр Турчинов заявил, открывая заседание парламента.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации.

27 июня и Европейский Союз завершили подписание Соглашения об ассоциации в полном объеме.

Соглашение предусматривает политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Украины с Европейским Союзом.

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Целью ассоциации является постепенное сближение сторон, базирующееся на общих ценностях и тесных привилегированных связях и углубление участия Украины в программах и агентствах ЕС.