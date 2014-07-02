Террористы из минометов обстреляли пункт пропуска «Новоазовск», погиб военный
09:19, 02 июля 2014Политика
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Сегодня в 02.20 террористы совершили минометный обстрел пункта пропуска «Новоазовск» на границе с Россией в Донецкой области.
Пункт пропуска «Новоазовск» / cheap-trip.eu
Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.
«В ходе атаки бандиты выпустили около 20 мин и, предварительно, вели огонь со стороны населенного пункта Маркине. Оформление в пункте пропуска было приостановлено, а пограничники заняли круговую оборону. В результате обстрела погиб 1 военнослужащий и 4 получили ранения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.
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Кроме того террористы обстреляли пограничный наряд, который направлялся к пункту пропуска. 4 пограничники получили ранения, 3 из них - тяжелые.
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