Террористы из минометов обстреляли пункт пропуска «Новоазовск», погиб военный

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

«В ходе атаки бандиты выпустили около 20 мин и, предварительно, вели огонь со стороны населенного пункта Маркине. Оформление в пункте пропуска было приостановлено, а пограничники заняли круговую оборону. В результате обстрела погиб 1 военнослужащий и 4 получили ранения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

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Кроме того террористы обстреляли пограничный наряд, который направлялся к пункту пропуска. 4 пограничники получили ранения, 3 из них - тяжелые.