На Луганщине на противотанковой мине подорвался БТР с пограничниками

Ранены и травмированы 6 пограничников, из них 4 эвакуированы в полевой госпиталь сил АТО, сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

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По результатам обследования прилегающей к подрыву БТР местности саперами выявлено и обезврежено еще 9 заложенных противотанковых мин.

В организации охраны границы Госпогранслужбой Украины учтена вероятность попыток покидания террористами мест проведения АТО и проникновения на территорию России и Крима как через пункты пропуска, так и вне их.