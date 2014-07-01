На Луганщине на противотанковой мине подорвался БТР с пограничниками
12:48, 01 июля 2014Политика
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Вчера во время разведывательно-поисковых мероприятий на границе в Луганской области пограничный наряд на БТР-80 подорвался на противотанковой мине.
REUTERS
Ранены и травмированы 6 пограничников, из них 4 эвакуированы в полевой госпиталь сил АТО, сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.
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По результатам обследования прилегающей к подрыву БТР местности саперами выявлено и обезврежено еще 9 заложенных противотанковых мин.
В организации охраны границы Госпогранслужбой Украины учтена вероятность попыток покидания террористами мест проведения АТО и проникновения на территорию России и Крима как через пункты пропуска, так и вне их.
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