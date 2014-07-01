Во вторник Путин выступит с программным заявлением относительно Украины - СМИ

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Кремля, основной темой станут вопросы защиты национальных интересов России и укрепления основ и принципов международных отношений.

Эксперты ожидают от главы государства программных заявлений в связи с кризисом в Украине и ухудшением отношений с Западом.

"Речь пойдет о приоритетных задачах, стоящих перед российской дипломатией, — укрепление мира; поддержание глобальной и региональной стабильности и безопасности; продвижение внешнеполитических приоритетов РФ; развитие взаимовыгодного сотрудничества с иностранными партнерами", — отмечается в сообщении.

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Встречи в подобном формате проводятся раз в два года, их целью является уточнение задач российской внешнеполитической службы с учетом особенностей текущей ситуации и внутренних процессов в стране.

В 2012 году Путин затронул вопросы интеграции на постсоветском пространстве, в том числе с Украиной, облегчения предоставления российского гражданства бывшим гражданам СССР, а также проблематику отношений с США, в частности, в области экономики и обороны, развития связей с Китаем, Индией и Евросоюзом.