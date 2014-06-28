Медведчуку советуют определиться со своим статусом на переговорах

Хотя о Викторе Медведчуке, в связи с его неожиданным появлением в Донецке, говорили Путин, Меркель, Порошенко, Кучма и мировые СМИ, его статус на этих переговорах, так и остался невыясненным, кроме той детали, что в конце концов его назвали переговорщиком. Вот только непонятно, переговорщик чего и от кого? По поводу чего и с кем? Об этом пишет в своем блоге известный журналист, генеральный директор группы "1+1 медиа", телеведущий Александр Ткаченко.

Александр Ткаченко задается вопросом, как можно переговариваться самому с собой, если Виктор Медведчук является вроде бы одновременно переговорщиком с украинской стороны, которую представляет его экс-начальник Леонид Кучма, и с Россией имени Владимира Путина, кумом которого он является?

«Тогда непонятно как можно переговариваться самому с собой. Это ж не раздвоение личности. Потому что не похоже, что бы он представлял интересы так называемых ДНР и ЛНР – не так ли, Виктор Владимирович?», - пишет Ткаченко.

Известный журналист предлагает помочь Медведчуку определиться с его статусом и таким образом помочь успешному завершению переговоров.

«Мне кажется, есть выход. И он может оказаться историческим и для самого Медведчука, с которым уже ведут переговоры даже западные высокопоставленные политики. Есть идея», - пишет Ткаченко.

Он считает, что лидерам ДНР и ЛНР надо предложить избрать Виктора Медведчука руководителем своего объединенного образования вместо дискредитировшего себя Олега Царева.

А с другой стороны, Ткаченко предлагает назначить Медведчука губернатором сразу двух областей – Донецкой и Луганской. «Это точно переведет процесс в объединительное русло в рамках украинского законодательства, а также придаст Виктору Владимировичу легальный и понятный статус», - отметил он.

«Но самое важное, - отмечает Ткаченко, - это сделает его публичным и ответственным за результат политиком, не только украинского, но и мирового масштаба». По мнению журналиста, «в таком статусе Виктор Медведчук сможет вести переговоры и с Украиной, и с Россией».

«На худой конец, если вожди ДНР и ЛНР между собой не договорятся – просто в статусе губернатора Донбасса – он имеет возможность выступать как равноправный участник мирного процесса и помочь и Владимиру Путину, и Украине, и всему цивилизованному миру вздохнуть спокойно и прекратить кровопролитие», - считает он.

«Тогда будет понятна не только его роль, но и его позиция - чего же он хочет и как это сделает. И даже если у него не получится – будет понятно, кто за это должен нести ответственность: лично он, боевики, Путин или страна, гражданином которой он все еще является», - добавил Ткаченко.