В НУ-НС хотят видеть, как Луценко разберется с Черновецким – один на один

13:06, 01 февраля 2008
Политика
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ГПУ бесстыже преследует министра?

“Уголовное дело, возбужденное против Министра внутренних дел Юрия Луценко за якобы нанесенные им телесные повреждения Киевскому мэру Леониду Черновецкому являются надуманными, поскольку оно - частного значения. Граждане Черновецкий и Луценко должны между собой выяснить все вопросы, без привлечения служб внутренних органов”, - сказал в интервью официальному сайту Блока “Наша Украина – народная Самооборона” нардеп Владимир Арьев.

“Прокуратура в этом деле ни к чему, - заметил он. – Столкновения, которые из неприязни перерастают в  физическое столкновение происходят во всем мире, но ни в какой стране они не поддаются уголовному расследованию. Если бы каждое такое столкновение в Украине квалифицировалось как уголовное дело, то больше половины граждан нашей страны подвергалась бы уголовному преследованию”.

Главный правоохранительный орган Украины, по мнению Арьева, “превратился в место сведения политических счетов. Потому то, что сейчас происходит в генпрокуратуре, является абсолютно бесстыдным преследованием Юрия Луценко”, - отметил нардеп.

 

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