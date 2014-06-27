У боевиков осталось несколько часов, чтобы сложить оружие - Аваков

Об этом он сказал в выступлении на торжественных мероприятиях по случаю проведения выпуска и посвящения в защитники правопорядка выпускников Национальной академии внутренних дел Украины, видео которого размещено на официальном сайте МВД.

"Я думаю, все те, кто адекватен, получит, возможно, еще несколько часов, чтобы выполнить условия, которые выдвигает Украина. Иначе мы будем действовать адекватно и жестко", - подчеркнул Аваков.

По его словам, боевики своеобразно соблюдают перемирие, которое уже стоило Украине очень много.

Читайте такжеПод Славянском украинские военные отбили атаку террористов, погиб один солдат"В рамках так называемого мирного процесса со стороны «ЛНР» и «ДНР» мы имеем, к сожалению, более 20 погибших с нашей стороны, огромное количество раненых, выпитую до дна чашу терпения, которое закончилось", - отметил Аваков

Он подчеркнул, что приказами МВД и Нацгвардии определено, что отныне без полного набора средств спецзащиты на боевое дежурство не выйдет ни один правоохранитель.

«Больше, чем бронежилет, поможет наша сила и уверенность. Больше, чем бронежилет, поможет плечо друга и вера в победу. А мы, гражданские, сделаем все, чтобы человек в погонах был уважаем, был достоин своей страны. Чтобы государство знало об этом человеке, заботилась за нее. И тогда на пути молодых офицеров их будет ждать только победа», - заявил Аваков.