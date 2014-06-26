В Славянске из-за действий боевиков может повыситься уровень радиации - СНБО

В Славянске боевики захватили санаторий “Юбилейный”, в результате их действий произошла разгерметизация установки с радоном, что может повлечь повышение радиационного фона.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям принимают меры по предотвращению негативных последствий влияния радона на окружающую среду.