The Washington Post: Керри предупредил Россию о том, что ЕС и США могут ввести дополнительные санкции против нее

В статье Майкла Бирнбаума под названием «Керри предупредил Россию о том, что ЕС и США могут ввести дополнительные санкции против нее», опубликованной в газете The Washington Post говорится о том, что решение Совета Федерации отменить разрешение на военное вторжение в Украину было воспринято позитивно, но этого недостаточно, чтобы предотвратить возможное введение экономических санкций со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза, как заявил в среду госсекретарь США Джон Керри.

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Верхняя палата российского парламента проголосовала в среду за отмену постановления об использовании российской армии в Украине, которое она приняла 1 марта. За день до того Владимир Путин обратился с такой просьбой к Совету Федерации, заявив, что хочет поддержать зарождающийся в Украине мирный процесс, снизив напряженность.

«Это очень важно. Это большой шаг», – сказал Керри после встречи представителей стран-членов НАТО. «Но это постановление может опять быть принято в течение в 10 минут, и все знают об этом».

Керри сказал, что Россия должна остановить поток оружия и боевиков через границу с Украиной, и что Путин должен публично призвать пророссийских сепаратистов на востоке Украины сложить оружие. Российские войска и военная техника должны отступить от границы, добавил он, а Россия должна использовать свое влияние, чтобы освободить наблюдателей ОБСЕ, которых держат в заложниках повстанцы в восточной Украине.

«Пока Россия полностью не выполнит свои обязательства для урегулирования ситуации в Украине, США и Евросоюз будут вынуждены рассматривать более жесткие меры, в том числе экономические санкции, с надеждой на то, что им не придется их применять», – сказал Керри. «Это будет зависеть от тех решений, которые Россия и ее президент сделают в ближайшие дни и недели».

Россия ничего не сделала, чтобы выполнить международные требования и перестать вмешиваться в украинский конфликт, заявил в среду генеральный секретарь НАТО.

«Я сожалею, но должен сказать, что мы не видим никаких признаков того, что Россия уважает свои международные обязательства», – сказал журналистам генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен во время встречи министров иностранных дел Альянса в Брюсселе.

НАТО приостановило сотрудничество с Россией в апреле в знак протеста против аннексии Крымского полуострова и вряд ли возобновит его в ближайшее время.

Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг предупредил в среду, что в Евросоюзе еще больше будут поддерживать введение жестких санкций, если Россия откажется следовать мирному плану президента Украины Петра Порошенко.

Секторальные санкции уже готовы к тому, чтобы их можно было ввести в случае необходимости, и будут обсуждаться во время встречи лидеров Евросоюза в пятницу, сказал один из европейских дипломатов на условиях анонимности, чтобы описать, какие усилия прилагаются «за кулисами».

«Американцы оказывают большое давление на европейских лидеров в последние дни, чтобы они не смягчили свою позицию в отношении санкций», – сказал дипломат, признав, что внутри ЕС существуют разногласия о том, нужно ли вводить дополнительные санкции сейчас. Не одно решение еще не принято, добавил дипломат.

Во время встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО, Уильям Хейг сказал: «Хотя российские власти заявили, что поддерживают мирный план, мы еще не увидели действий в поддержку этих слов». Он добавил: «Мы призываем Россию предпринять необходимые меры, чтобы остановить поток оружия через границу и перестать поддерживать незаконные вооруженные сепаратистские группы в восточной Украине, в противном случае Европейский Союз, конечно, ужесточит санкции против нее».

Пытаясь стимулировать проведение мирных переговоров, Порошенко и Путин говорили в среду с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Порошенко попросил Путина усилить границы, сказали в Администрации Президента. Он сказал, что готов позволить российским наблюдателям принимать участие в мониторинговой миссии на границе во время действующего, но напряженного перемирия. Лидеры четырех стран планируют снова провести переговоры в четверг.

Во вторник президент США Барак Обама звонил премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону, и как сообщили в Белом доме, они согласились, что Россия должна остановить поток оружия и боевиков в восточную Украину для помощи сепаратистам и призвать их присоединиться к мирному плану.

«Если Россия не предпримет эти немедленные меры по деэскалации ситуации в восточной Украине, Соединенные Штаты и Европейский союз вместе обсудят, как скоординировать свои действия, чтобы предпринять более жесткие меры в отношении России», – сказал представитель Белого дома.

В среду министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал отмену решения о вторжении в Украину «позитивным шагом», но сказал, что оружие продолжают поступать через границу, а «наемники» все также прибывают на восток. Украинские чиновники говорят, что Кремль способен дестабилизировать Украину даже без разрешения на использование военных сил.

Договор о прекращении огня на востоке Украины, который обе стороны согласились соблюдать в понедельник, выполняется только частично. Пророссийские сепаратисты заявили во вторник, что это перемирие является простой «уловкой», поскольку украинские военные не перестали сражаться с ними. Боевики сбили военный вертолет, в результате чего погибли девять солдат.

Климкин заявил, что его страна по-прежнему намерена соблюдать мирный план, но предупредил, что такие действия мятежников ставят его выполнение под угрозу. Это было самым серьезным случаем нарушения перемирия.

«Мы выполняем свои обязательства в том, что касается одностороннего прекращения огня и перемирия», – сказал Климкин после встречи с официальными представителями НАТО и министрами иностранных дел. «Такие действия, как провокации, крайне опасны для сохранения режима прекращения огня и для выполнения мирного плана».

Керри заявил, что вертолет был сбит с помощью «российского оружия». Российские власти неоднократно отрицали обвинения в поставке оружия для мятежников.

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В среду один из лидеров сепаратистов Павел Губарев написал на своей странице в Facebook, что повстанческие войска уничтожили склад боеприпасов возле захваченного сепаратистами Славянска.

Вице-президент США Джо Байден позвонил во вторник Петру Порошенко, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью украинских солдат, которые находились на борту транспортного вертолета. По словам Байдена, Белый дом «недооценил важность присутствия наблюдателей в восточной Украине для проверки нарушений режима прекращения огня, а также необходимость прекратить поток оружия и боевиков через границу».