ПА ОБСЕ подготовила проект резолюции, в которой обвиняет РФ в «вопиющем нарушении» суверенитета Украины

Проект резолюции с критикой действий России в украинском кризисе рассмотрит сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится с 28 июня по 2 июля в Баку, сообщила во вторник пресс-служба организации, передает Радио Свобода.

Документ, в котором Россию обвиняют в «явном, грубом и ненаказанном нарушении принципов Хельсинкского акта в отношении Украины, в частности, вопиющем нарушении суверенитета и территориальной целостности страны», внес американский сенатор Бенджамин Кардин.

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Голосование по проекту запланировано на сессии 1 июля. Для принятия проекта необходимо, чтобы за него проголосовали около 300 депутатов, говорится в сообщении.

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В случае одобрения положения найдут отражение в итоговой декларации, которая содержит рекомендации для ОБСЕ и 57 стран-членов организации в сфере политики, безопасности, экономики и прав человека.