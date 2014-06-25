Bloomberg.com: Украина попросила ЕС провести переговоры с Путиным после того как мятежники нарушили перемирие

В статье Ильи Архипова, Дарьи Марчак и Джеймса Ньюгера под названием «Украина попросила ЕС провести переговоры с Путиным после того как мятежники нарушили перемирие», опубликованной на сайте Bloomberg.com говорится о том, что президент Украины Петр Порошенко призвал немедленно провести переговоры с участием лидеров России, Германии и Франции после того как пророссийские боевики сбили украинский военный вертолет, нарушив соглашение о прекращении огня.

Украина может досрочно прекратить перемирие, если сепаратисты будут продолжать атаковать правительственные войска, нарушая соглашение о прекращении огня, которое поддержали президент России Владимир Путин и лидеры мятежников, написал Порошенко вчера вечером на своем сайте.

Порошенко призвал Владимира Путина, канцлера Германии Ангелу Меркель и Президента Франции Франсуа Олланда провести сегодня совместные переговоры, чтобы обсудить вопрос о том, как положить конец боевым действиям, которые продолжаются уже несколько месяцев и унесли сотни жизней. Сепаратисты сбили вертолет Ми-8 в Славянске, в результате чего погибли все девять человек, которые находились на борту. Они нарушили соглашение о перемирии уже 44-й раз за последние три дня, написал вчера вечером пресс-секретарь Министерства обороны Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

«Не раздумывая», украинские военные будут открывать огонь в ответ, если мятежники не прекратят атаки, написал на своем сайте Порошенко, который стал президентом меньше месяца назад.

Еще до того как был сбит вертолет, Порошенко заявлял, что боевики нарушали соглашение о перемирии, а генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сообщил сегодня: «мы не видим никаких признаков того, что Россия выполняет свои международные обязательства».

«Остановить поток»

Европейские чиновники, в том числе министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг, призвали Россию принять меры, чтобы остановить «поток оружия через границу, прекратить поддержку незаконных вооруженных сепаратистских групп в восточной Украине».

Хейг, выступая перед журналистами перед началом встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, сказал, что «если Россия не сделает этого, Европейский союз, безусловно, ужесточит санкции».

США готовят санкции, направленные на отдельные отрасли российской экономики, включая энергетику и технологии, в то время как Администрация Обамы готовится предпринять новые меры, чтобы усилить давление на Россию в связи с украинским кризисом, как сообщили три официальных лица, которые предоставили информацию о дальнейших планах.

Евросоюз, некоторые члены которого обеспокоены тем, что дополнительные санкции против России могут нанести вред их экономике, вероятно, не сможет принять решение о следующем этапе санкций, который рассматривают в США, по словам двух человек, пожелавший остаться неназванным, учитывая чувствительность вопроса.

Меры, которые можно проверить

Тем не менее, Ангела Меркель сказала членам своей партии на этой неделе, что на саммите ЕС 26-27 июня могут быть объявлены экономические санкции против России, если она до 27 июня не предпримет меры, которые можно проверить, для того, чтобы урегулировать кризис, по словам тех, кто присутствовал на заседании. После встречи в Люксембурге, министры иностранных дел ЕС призвали Россию отменить разрешение на введение войск в Украину.

Украинское правительство и его европейские и американские союзники утверждают, что Россия разжигает конфликт, позволяя поставлять оружие мятежникам через границу, в том числе танки и зенитные ракеты – вроде той, с помощью которой 14 июня был сбит военный самолет, в результате чего погибли 49 солдат. Они также говорят, что Россия отправляет добровольцев и оказывает поддержку мятежникам, которые в прошлом месяце направили своих представителей на переговоры с высокопоставленными московскими чиновниками, чтобы те помогли им с финансированием.

«Игнорирование фактов»

Министерство иностранных дел России заявило, что Евросоюз игнорирует «неудобные» факты о боях между украинской армией и сепаратистами. Российский МИД осудил убийства детей, нарушение российских границ, а также то, что тысячи беженцев оказались в России.

Всего за несколько часов до того, как был сбит вертолет, Путин попросил Совет Федерации отменить разрешение, которое он получил 1 марта, на применение силы с целью защиты коренных россиян в Украине. Этот жест примирения позволил акциям и рублю подняться еще до того, как Путин отправился в Австрию, которая является членом Евросоюза.

23 июня ЕС потребовал от России отменить это разрешение, из-за которого ситуация на российском и украинском рынках была нестабильной в течение нескольких месяцев. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России пытается стабилизировать ситуацию в Украине с помощью мирных переговоров, которые начались два дня назад.

«Мы считаем, и нельзя без этого обойтись, что необходимо начать переговоры о будущей организации самой Украины и гарантировать законные права и интересы людей, которые живут на юго-востоке страны», – сказал Путин.

«Чрезвычайно важно»

Эти переговоры «чрезвычайно важны», хотя «бессмысленно» требовать от украинских мятежников сложить оружие, сказал Путин журналистам вчера в Вене. Россия всегда будет защищать украинцев, которые чувствуют себя «частью русского мира», сказал Путин, добавив, что надеется, что не придется применять силу.

Порошенко объявил об одностороннем прекращении огня 20 июня, а через 4 дня лидеры повстанцев в русскоговорящих восточных регионах заявили о своем согласии соблюдать соглашение. Путин сказал, что перемирие должно быть продлено и после 27 июня.

США приветствуют любой шаг со стороны России, который поможет положить конец кризису, и призвали сепаратистов соблюдать соглашения о прекращении огня, сообщил журналистам в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

Торговое соглашение

Украина планирует подписать торговое соглашение с ЕС 27 июня в Брюсселе, в этот же день истекает срок соглашения о прекращении огня. Бывший президент Виктор Янукович, которого поддерживал Кремль, под давлением России решил отсрочить подписание соглашения в прошлом году, из-за чего в Украине начались акции протеста, которые заставили его покинуть свой пост.

После того как Россия в ответ на это захватила Крым, а пророссийские мятежники начали восстание на востоке, США и ЕС ввели санкции против компаний и отдельных лиц, приближенных к Путину, угрожая российскому правительству более жесткими экономическими санкциями.

«Больше нет никакой нужды предпринимать какие-то «чрезвычайные» меры, Россия искренне желает снизить напряжение», – сказал по телефону Андрей Климов, заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по международным делам.