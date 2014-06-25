ЛНР и ДНР решили создать Союз народных республик

Об этом в Twitter написал так называемый "премьер" ДНР Александр Бородай.

"На сессии "Верховного совета" "ДНР" принят "Конституционный акт" о конфедеративном объединениеи "ДНР" и "ЛНР" в "Союз народных республик", - говорится в его записи.

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Как сообщал УНИАН, 23 июня Шевченковский районный суд Киева удовлетворил инициированные и согласованные Генпрокуратурой ходатайства о предоставлении разрешений на задержание 11 самопровозглашенных «высокопоставленных» лиц ДНР и ЛНР для рассмотрения вопроса об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Александр Бородай - один из фигурантов списка лиц, которых столичный суд разрешил взять под стражу