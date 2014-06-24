СБУ расследует дело профессора столичного вуза, завербованного российскими спецслужбами

Главное следственное управление СБУ расследует уголовное производство по ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины в отношении гражданина Украины, который был завербован российскими спецслужбами и согласился за денежное вознаграждение совершать действия против Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным пресс-центра, 59-летний киевлянин «С», профессор одного из столичных вузов, был завербован сотрудником ФСБ РФ еще в 2005 году - во время поездки в Москву. Связь со своим куратором по иностранной спецслужбы по имени «Александр Вячеславович» «законсервированный» агент осуществлял по мобильному телефону.

По свидетельствам гражданина «С», в начале мая с.г. он получил задание в день выборов президента Украины с целью препятствования подсчета голосов повредить кабель электросетей и обесточить админздание ЦИК. Правоохранители, которые приняли повышенные меры безопасности на этом объекте, не допустили совершения диверсии.

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В дальнейшем завербованный российской спецслужбой гражданин получил очередное задание от ФСБ совершить провокацию. 28 июня - в День Конституции - он должен был совершить обстрел сигнальными ракетами здания Посольства Республики Польша в центре Киева и подбросить на место преступления символику «Правого сектора» с целью дискредитации этой организации. По словам профессора, российские руководители пообещали ему за это три тысячи евро.