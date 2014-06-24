Экс-регионал Мирошниченко забором перекрыл доступ к пляжу на Голубом озере

Под Киевом даже после трагических событий на Майдане продолжаются "бои" простых украинцев за отдых.

Как говорится в сюжете программы Гроші, один из местных рыбаков, которому не повезло родиться возле Конча-Заспы, купаться уже давно ездит в село за 12 километров, потому что рядом с элитными коттеджами не то, чтобы купаться, ходить страшно, сообщает ТСН.ua.

Местные жители боятся говорить на камеру, но каждый второй знает, что это каменная стена защищает от украинцев жилье одного из главных прокуроров Киева.

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Стоило утихнут революции, как в Украину вернулись старые порядки. Те самые, что царили при Януковиче. В Конча-Заспе до сих пор стоят блокпосты, через которые не пропускают украинцев к вожделенным пляжам.

Здесь охранники объясняют - Днепр вроде бы есть, но его вроде и нет. Чтобы добраться до берега, надо лезть в дебри и рисковать жизнью. В поселке под Киевом все знают, кто захватил последний бесплатный пляж на живописном озере Голубое. Дом экс-регионала Юрия Мирошниченко называют "малым Межигорьем".

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"Здесь строительство не идет уже. Уже люди здесь не работают", - говорит охранник.

Оказывается, экс-представитель Виктора Януковича в парламенте несколько месяцев назад остановил строительство имения, которое перекрывает доступ к общему пляжу. Однако попасть на кусок пляжа, который захватил политик, все же журналисты программы Гроші смогли.