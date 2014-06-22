Порошенко: Главная задача нового генпрокурора - завершить расследование расстрела на Майдане

Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями общественных объединений и активистами Майдана, сообщает пресс-служба главы государства.

Он представил присутствующим нового генпрокурора и подчеркнул: «Никогда больше украинская власть не должна стрелять в украинских людей. Мы должны создать первый прецедент. Нас ничто не остановит. Мы победили Януковича. Победим бандитов. Мы построим новую страну, ради которой народ вышел на Майдан».

Читайте такжеВиновные в расстреле более 70 человек Небесной сотни уже арестованы - ЛуценкоГлава государства сообщил о намерении в ближайшее время принять решение относительно «усиления силового блока» в государстве.

Представитель Круга народного доверия, член Духовного совета Майдана архиепископ Стефан зачитал обращение к Президенту от сообществ Майдана. В документе Майдан заявляет о поддержке действий Президента и провозглашает позицию относительно необходимых действий.

«В настоящее время, считаем центральными вопросами в военной сфере немедленное взятие под Ваш личный и полный контроль силового блока страны. Полную замену его руководящего состава. Перекрытие границы Украины на востоке и в Приднестровье, восстановление полноценной координации и управляемости вооруженных сил Украины и их укрепление. В политической сфере - назначение немедленных внеочередных выборов в парламент по новому избирательному законодательству с открытыми партийными списками», - говорится, в частности, в обращении.

В ответ Порошенко подчеркнул, что выборы в Верховную Раду должны состояться осенью и подчеркнул необходимость нового закона о политических партиях, который должен предусматривать четкое и прозрачное финансирование.

Читайте такжеСемьям погибших на Майдане выделят земельные участкиКоординатор Реанимационного пакета реформ Анна Гопко предложила создать в структуре Администрации Президента должность ответственного за работу с общественным сектором. В ответ Порошенко сделал ей предложение занять эту должность.

В заключение встречи активисты вручили Главе государства Президентский штандарт, изъятый в Украинском доме зимой.

«Я счастлив, что мы с вами вместе», - сказал Порошенко.