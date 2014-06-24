У Фирташа признали Крым русским

На официальном веб-сайте ПАО "Крымский содовый завод" изменился юридический адрес: теперь страничка http://www.cs.ua/contacts/ сообщает, что завод находится по адресу: ул.Проектная, 1, Город: Красноперекопск, Область: Республика Крым, Россия. Также на сайте компании указан новый почтовый индекс: 296002. Вместе с тем, контактные телефоны организации остались "украинскими" - все указаны с международным телефонным кодом - "+38".

Как сообщил в одном из последних интервью управляющий директор Group DF (контролируемой находящимся под домашним арестом в Вене украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем и владеющей Крымским содовым заводом) Борис Краснянский, было принято решение не регистрировать Крымский содовый завод в Киеве (в связи с оккупацией полуострова российской армией) и оставить предприятию регистрацию в аннексированном Россией Крыму.

«Крымский содовый завод мы не стали регистрировать в Киеве», - заявил в своем последнем интервью Краснянский.

Директор Group DF такое решение объясняет... нестабильной ситуацией в Украине: «Что бы вы ни делали в такой ситуации, вы, по сути, сделаете ставку в игре, не зная заранее, к чему это приведет», - сказал Борис Краснянский.

Как сообщал УНИАН, самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов в прошлом месяце призвал Фирташа провести перерегистрацию своих крымских предприятий в соответствии с российским законодательством, иначе в отношении заводов могут быть применены санкции, вплоть до передачи их во временное внешнее управление.

«Крымский содовый завод» был запущен в 1973 году. Проектная мощность – 698 тыс. тонн в год. Завод входит в группу Ostchem Holding, которая консолидирует все химические активы Group DF.

12 марта Фирташ был задержан в Вене по обвинению в экономических преступлениях с целью возможной экстрадиции в США. Тогда же подконтрольная Фирташу Group DF официально заявила, что "действия правоохранительных органов Австрии в отношении Дмитрия Фирташа не связаны ни с ситуацией в Украине, ни с деятельностью группы в Европе и Америке, а касаются инвестиционного проекта 2006 года".

21 марта Фирташ был освобожден под рекордный залог в 125 млн евро. Через компанию он обратился с заявлением о том, что убежден в своей невиновности и намерен доказывать свою правоту.