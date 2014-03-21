Фирташа освободили под залог

Об этом в своем Твиттере сообщил журналист австрийского издания "Профиль" Мартин Штаудингер, ссылаясь на решение суда Вены, передает Украинская правда.

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Сумма в размере 125 миллионов в качестве залога для Дмитрия Фирташа поступила на счет Высшего земельного суда Вены в среду.

Управление по борьбе с отмыванием средств Федеральной криминальной службы должно было проверить источники поступления средств.

По данным издания Der Standard, деньги для освобождения Фирташапоступили из России.

Информацию также подтвердила пресс-служба компании Group DF, владельцем которой является Фирташ.

“Group DF официально подтверждает, что сегодня Дмитрий Фирташ был освобожден под залог», - говорится в сообщении.