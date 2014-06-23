За прошедшие сутки боевики провели диверсии в 6 районах Донецкой и Луганской областей
08:16, 23 июня 2014Политика
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За прошедшие сутки боевики провели ряд террористических акций.
REUTERS
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.
"В целом за прошедшие сутки боевики «ДНР» и «ЛНР» провели террористические акции (обстрелы и диверсии) в 6 районах Донецкой и Луганской областей", - сообщил Тымчук.
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Повсеместно силы АТО строго соблюдают условия объявленного Президентом Украины перемирия. Огонь силовиками открывается исключительно в ответ на нападения боевиков, подчеркнул эксперт.
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