В США удивлены, как тщательно Украина выполняет заявленный мирный план



Об этом он сказал в телефонном разговоре с Вице-президентом США Джозефом Байденом, сообщает пресс-служба Главы государства.

Вице-президент США сообщил, что его страна внимательно следит за развитием ситуации.

”Мы поражены насколько тщательно вы выполняете заявленный мирный план и прекращение огня. Весь мир вас поддерживает», - заявил Байден.

”Мы внимательно наблюдаем за развитием ситуации и сегодня это один из приоритетов для США”, - добавил Вице-президент США.

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Порошенко объявил, что одним из важных шагов является договоренность об увеличении количества инспекторов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецкой и Луганской областях, в том числе на блокпостах.

«Увеличение количества наблюдателей должно предусматривать и приглашение российских инспекторов в составе миссии ОБСЕ для мониторинга и подтверждения соблюдения режима прекращения огня украинской стороной», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Порошенко отдал приказ о прекращении огня на неделю всеми подразделениями Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничной службы. Ведение огня прекращено с 22 часов 20 июня до 10:00 27 июня.

Такое решение было принято для того, чтобы террористы могли сложить оружие. Предполагается, что боевые действия на время остановки АТО будут носить исключительно характер ответа.

Впрочем, террористы продолжили обстреливать из минометов и другого оружия украинских пограничников в пунктах пропуска и силовиков в местах дислокации АТО.