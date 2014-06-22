Порошенко собирается укрепить "силовой блок"

Об этом он сообщил во время встречи с активистами Майдана, передает ТСН.

"Глава государства сообщил о намерении в ближайшее время принять решение относительно "усиления силового блока" в государстве", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Читайте такжеУкраина юудет строго придерживаться мирного плана по урегулированию конфликта на востоке - ПорошенкоНапомним, что ранее Порошенко заявил о существовании "плана Б", который будет задействован в случае неудачи плана мирного урегулирования, согласно которому украинские правоохранители и армейцы в одностороннем порядке на неделю прекратили огонь.

Пока что террористы игнорируют перемирие и продолжают атаковать позиции силовиков.