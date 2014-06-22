Порошенко собирается укрепить "силовой блок"
19:26, 22 июня 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко планирует в ближайшее время усилить силовой блок государства.
REUTERS
Об этом он сообщил во время встречи с активистами Майдана, передает ТСН.
"Глава государства сообщил о намерении в ближайшее время принять решение относительно "усиления силового блока" в государстве", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
Читайте такжеУкраина юудет строго придерживаться мирного плана по урегулированию конфликта на востоке - ПорошенкоНапомним, что ранее Порошенко заявил о существовании "плана Б", который будет задействован в случае неудачи плана мирного урегулирования, согласно которому украинские правоохранители и армейцы в одностороннем порядке на неделю прекратили огонь.
Пока что террористы игнорируют перемирие и продолжают атаковать позиции силовиков.
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