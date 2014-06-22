Порошенко: Если не сработает мирный "план А", существует "план Б"
03:54, 22 июня 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил о наличии "детального плана Б" на тот случай, если не сработает его мирный "план А", который он представил в минувшую пятницу.
Петр Порошенко
"Мирный сценарий основной — это наш план А. Но те, кто рассчитывают использовать мирные переговоры только для того, чтобы потянуть время, перегруппировать силы, должны знать, что у нас детальный план Б. Я не буду сейчас о нем говорить, потому что я верю, что наш мирный план сработает", — говорится в заявлении Порошенко на его сайте.
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