Порошенко: Если не сработает мирный "план А", существует "план Б"

"Мирный сценарий основной — это наш план А. Но те, кто рассчитывают использовать мирные переговоры только для того, чтобы потянуть время, перегруппировать силы, должны знать, что у нас детальный план Б. Я не буду сейчас о нем говорить, потому что я верю, что наш мирный план сработает", — говорится в заявлении Порошенко на его сайте.