Боевики на Донбассе продолжают вооруженные атаки - совместное заявление МИД и МОУ

Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел и обороны Украины, сообщает Департамент информационной политики МИД.

В документе указано, что первым шагом стал указ Президента Вооруженным Силам, Национальной гвардии, пограничникам и подразделениям Министерства внутренних дел Украины в одностороннем порядке прекратить огонь.

«Курс на установление мира соблюдается Украиной неукоснительно», - подчеркнуто в заявлении.

Ее авторы напомнили, что позиция Порошенко нашла единодушную поддержку всего международного сообщества.

Читайте такжеВ Луганской области пограничники вместе с военными ВСУ отбивают атаку террористов«Только за одну ночь 22 июня силами незаконных вооруженных формирований было совершено 11 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины в районе Краматорска, Славянска, Артемовска и других городов. В течение дня боевики совершили последовательную серию нападений и минометных штурмов на украинских пограничников в районе населенных пунктов Червонопартизанск, Бирюково и Ноздревка на Луганщине. Провокации продолжаются», - отмечено в заявлении.

В документе подчеркивается, что «бандитские покушения террористов, нацеленные на эскалацию положения, требуют немедленного и решительного международного осуждения».

Украина обращается ко всем иностранным партнерам с призывом поддержать последовательные усилия нашего государства для восстановления мира и безусловную реализацию положений Женевского заявления от 17 апреля с.г. всеми его сторонами.

Читайте такжеКравчук, Кучма и Ющенко призывают Путина подкрепить конкретными действиями принятие мирного плана«Главное требование касается России. Наше государство вместе со всем международным сообществом ожидает от Российской Федерации реальной и деятельной поддержки мирного плана Президента Украины, защиты границы от террористов и применения всего безусловного влияния на незаконные террористические группировки на востоке страны для немедленного прекращения огня и сдачи ими оружия. Любое поощрение террористов будет иметь критические последствия», - указано в документе.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Порошенко отдал приказ о прекращении огня на неделю всеми подразделениями Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничной службы. Ведение огня прекращено с 22 часов 20 июня до 10:00 27 июня.

Такое решение было принято для того, чтобы террористы могли сложить оружие. Предполагается, что боевые действия на время остановки АТО будут носить исключительно характер ответа.

Впрочем, террористы продолжили обстреливать из минометов и другого оружия украинских пограничников в пунктах пропуска и силовиков в местах дислокации АТО.