Чехия не опровергла информацию о своих гражданах, воюющих на стороне террористов "ДНР"

«Разведка также не имеет подтвержденной достоверной информации о том, чтобы какие-то радикалы вернулись в Чехию из Украины или Сирии», - сказал в интервью для Чешского телеграфного агентства ČTK представитель Службы безопасности Ян Шубрт.

По его мнению, однако, информация BIS не должна быть полной, «если кто-то решит поехать воевать за границу и никого не сообщит, нет способов, как это выяснить», передает Радио Свобода.

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Источником информации относительно вероятного участия чехов в боевых действиях в Украине послужило интервью человека, который представился как Иво Стейскал из города Брно. В интервью, которое появилось на донецком сайте 62.ua Иво Стейскал рассказывает о том, как он уже десять дней воюет на стороне так называемой Донецкой народной республики.

Как сообщают чешские СМИ, видео, опубликованное на украинском сайте, Министерство иностранных дел Чехии отказалось комментировать. «Действия отдельных лиц мы комментировать не можем», - заявила, в частности, представитель министерства Иоганна Грохова.