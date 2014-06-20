На предприятии "Укроборонпрома" началась кадровая чистка

Об этом стало известно из заявления пресс-службы Дарницкой прокуратуры, в частности в распоряжении следователей есть доказательства того, что директор Куташев и его заместитель Яковец ограбили завод на миллионы гривен и обеспечивали проживания титушкам на территории завода во время революции.

В. о. директора предприятия Л. Шоломицький и председатель "Укроборонпрома" Ю. Терещенко обратились в прокуратуру с требованием изучить факты хищения стратегически важного государственного предприятия и привлечь чиновников к ответственности. После изучения всех доказательств, Яковец был отстранен от выполнения обязанностей. Но коррупционные связи чиновников, которых подозревают не только в хищении имущества завода, но и в государственной измене, могут мешать следствию, поскольку сыновья Яковца и Куташева работают в СБУ, а заместитель Ю.Терещенко - А.Стеценко - близкий товарищ Яковца. Опасения были небезосновательны, поскольку саботаж следствия уже начался, а директор департамента безопасности государственного концерна "Укроборонпром" М.Ищенко блокирует исполнение распоряжения руководства по "усиление мер безопасности" предприятий концерна.

Из достоверных источников прокуратуры стало известно, что прокурор центрального региона Юрий Вийтев прислал на бронетанковый завод свое доверенное лицо по фамилии Потапенко сразу после освобождения Яковца. Гражданин Потапенко давил на и.о. директора Шоломицкого с требованием оставить Яковца на должности. Напомним, что Юрий Вийтев при Викторе Януковиче был главным военным прокурором страны.

Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод" в соответствии с приказом от 7 мая 2014 года провело ряд мероприятий по реорганизации средств безопасности. Предприятие подписало договор о сотрудничестве с украинской компанией «Ай Би Тек», которая ранее сотрудничала со многими государственными холдингами и выполняля заказы на режимных объектах и атомных станциях.

Опираясь в докладной записке на недофинансирование, Ищенко, как начальник безопасности всего "Укроборонпрома", заблокировал исполнение приказа своего руководства, направленного на усиление безопасности Киевского бронетанкового завода.

Руководство концерна инициировало повышение уровня охраны предприятия и создание современных средств защиты предприятия. Предприятие первым переориентировалось по экспорту на обеспечение потребностей украинской армии и передало для Нацгвардии 20 единиц бронетехники.

В ближайшее время завод планирует передать армии Украины 74 бронетранспортера. В перспективе - выполнение обещания СНБО об обеспечении вооруженных сил Украины тысячей БТРов.