За убитого офицера обещали тысячу долларов - задержаный под Славянском наемник

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, по словам Т., представитель ФСБ РФ, который его вербовал, пообещал платить вознаграждение: за убитого украинского офицера - 1 тыс. долларов, а за убитого рядового военнослужащего - 300 долларов.

Читайте такжеБоевик в Славянске рассказал, что является наемником и приехал воевать "от нечего делать"После прохождения инструктажа наемник получил 200 тыс. рублей и билет до Луганска. Оттуда он должен был добраться до Славянского горисполкома для получения оружия и инструкции для участия в боевых действиях. Продолжить террористическую деятельность российский гражданин не смог, поскольку под Славянском был захвачен украинскими военнослужащими.