The Washington Post: в НАТО сообщили о дислокации российских войск возле границ с Украиной

В статье Кэрол Морелло под названием «В НАТО сообщили о дислокации российских войск возле границ с Украиной», опубликованной в газете The Washington Post сообщается о том, что в то время как в четверг между правительственными войсками и ополченцами разгорелись ожесточенные бои на востоке Украины, Генсек НАТО сообщил, что Россия опять начала стягивать свои войска к украинским границам.

Лидер сепаратистов разместил видео на YouTube, чтобы сообщить, что украинская армия разгромила силы боевиков, и уговорить Москву помочь им. Военные окружили сельскую местность, призывая повстанцев сложить оружие в обмен на амнистию. По его словам, ополченцы понесли значительные потери.

Такой резкий поворот событий произошел через две недели после инаугурации Петра Порошенко, и стало ясно, что в Украине еще будет проливаться кровь до того как появится хоть какая-то надежда на мир.

Сообщения о дислокации российских войск свидетельствуют о все большей военизации границы, что является признаком повышенной напряженности в отношениях между двумя соседними государствами.

Назвав такие действия со стороны Москвы «очень прискорбным шагом назад», генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сообщил, что Россия «снова дислоцировала, по меньшей мере, несколько тысяч» своих военных на границе с Украиной.

Чиновники Министерства обороны Украины отметили наращивание войск в последние дни, а представители Совета национальной безопасности и обороны заявили в четверг, что было замечено, как российские военные набрасывали камуфляжные сетки на боевую технику уже на месте, как раз когда новые войска продвинулись вперед.

Украинские власти заявили о том, что возле границ были обнаружены 4 российских подразделения: две воздушно-десантных дивизии, одна десантно-штурмовая бригада и одна мотострелковая бригада. Также был замечен военный конвой, который растянулся почти на 16 км вдоль трассы между Москвой и Киевом. Конвой не продвигался, а просто стоял на обочине дороги.

Не было возможности провести независимую проверку этих заявлений.

Борьба между сепаратистами и правительственными войсками продолжалась и в пятницу утром, когда повстанцы открыли огонь по аэропорту Луганска, как сообщило информационное агентство Интерфакс. Аэропорт находится внутри опорного пункта повстанцев, но контролируется украинской армией. В прошлые выходные боевики сбили военно-транспортный самолет, когда он заходил на посадку.

В четверг бои разгорелись в сельской местности в Донецкой области, которая является одним из двух оплотов сепаратистов в восточной Украине. Министерство обороны заявило, что удалось восстановить контроль над двумя ПГТ – Ямполь и Кировск.

Владислав Селезнев, представитель украинских войск на востоке, сказал, что 300 ополченцев и семь украинских солдат были убиты.

Игорь Стрелков, лидер повстанцев в Славянске, в видео на YouTube язвительно обвинял российские власти в том, что, по его мнению, они недостаточно помогают. Стоя перед грудой мешков с песком, он сказал, что украинские войска разгромили ополченцев в Ямполе и Северске. Стрелков заявил, что повстанцы будут продолжать борьбу, но украинские военные могут в скором времени прорвать их оборону.

«Я благодарен Российской Федерации, которая нас так сильно поддерживает», – с сарказмом сказал он, добавив: «Я все еще надеюсь, что у российского правительства хватит совести, чтобы принять меры».

В другом видео на YouTube, размещенном в четверг вечером, одном из нескольких, которые он разместил в течение дня, Стрелков стал более настойчивым, призвав Москву помочь.

«Ополченцы и Донецкая Народная Республика призывают российское правительство оказать срочную помощь Новороссии, чтобы предотвратить дальнейшее геноцид русского населения», – сказал он.

Недалеко от Красного Лимана украинская армия распространила листовки с призывом к боевикам сложить оружие. Взамен на это, тем, на ком не лежит прямая вина за кровопролития, предлагалась амнистия, о чем ранее заявлял Порошенко. Им также пообещали справедливое расследование их действий, чтобы определить, имеют ли они право на амнистию.

Луч надежды появился, когда представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщили о том, что им удалось восстановить связь с двумя командами наблюдателей, от которых не поступало никаких известий в течение трех недель. В последний раз их видели на контрольно-пропускных пунктах на востоке Украины. Все целы и невредимы, сообщили в ОБСЕ.

Между тем, самый богатый человек Украины, миллиардер Ринат Ахметов призвал к миру, говоря короткими, отрывистыми фразами:

«Людей не интересует процесс. Людям нужен результат. Людям нужен мир!»

«Они просят, они требуют - пожалуйста, обеспечьте нам мир».

«Я глубоко убежден, что мы обязаны найти мирное решение».

«К мирному решению мы должны прийти только за столом переговоров, а не за рулем БТРов, с пулеметами и пушками».