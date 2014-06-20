Кравчук, Кучма и Ющенко поддержали позицию Порошенко по перевыборам Рады

Об этом говорится в заявлении президентов по итогам совместной встречи, опубликованном главой политсовета партии "Наша Украина" Ириной Ванниковой на странице в Facebook.

"Мы поддерживаем позицию П. Порошенко о проведении в этом году досрочных выборов парламента Украины по открытым партийным спискам. Действующий состав Верховной Рады скомпрометирован глухотой к требованиям Майдана и имеет позорную историю совершения крупных измен национальных интересов: ратификации Харьковских соглашений, принятия законов 16 января, политическую коррупцию и коррупционных схем в государственном бюджете и налоговом законодательстве. Целые фракции предавали национальные интересы. Такой парламент не имеет права представлять волю украинского народа", - говорится в заявлении президентов.

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Также экс-президенты обратились к ЕС и США с призывом дальнейших санкций в отношении России.