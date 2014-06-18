Рада без выбора

Народные депутаты не ищут легких путей. Вместо того чтобы одним махом прекратить существование коалиции, выйдя из нее, и, таким образом, дать отсчет для назначения досрочных выборов, они придумывают «хитрые ходы» с согласованием каких-то постановлений о самороспуске. Выглядит это, мягко говоря, как замыливание глаз 80% украинцев, требующих срочной перезагрузки Верховной Рады.

Уже не первую пленарную неделю парламентарии пытаются придумать, как подольше задержаться в теплых депутатских креслах. Риторика народных избранников сводится к нескольким пунктам. Одни рассказывают, что до прекращения сложной ситуации на Востоке Украины говорить о выборах просто некорректно. Чем, к слову, заставляют задуматься: а не выгодна ли дестабилизация в Донецкой и Луганской областях конкретно этим парламентским деятелям.

Другие ратуют за то, что до объявления досрочных выборов крайне необходимо рассмотреть и принять новую Конституцию. И, учитывая, что проекта Основного закона в Верховной Раде пока нет, паразитировать на этой теме можно долго и весьма успешно.

Третьи отмечают, что для проведения выборов необходимо изменить состав Центральной избирательной комиссии (сроки полномочий нынешнего истекли) и принять новый избирательный закон. А, так как соответствующих законопроектов несколько и к каждому имеются претензии, рассматривать их также можно бесконечно долго. Особенно, если учесть общую «эффективность» работы Верховной Рады.

Апофеозом «борьбы» за досрочную парламентскую кампанию в рядах народных избранников можно назвать решение трех фракций, составляющих коалицию – Батькивщины, УДАРа и Свободы – о поддержке согласованного проекта постановления о роспуске Рады. Этот «акт доброй воли», опять-таки, не более чем продолжение депутатской говорильни, без конкретного конечного результата. Особенно, если учесть, что подобные решения никак не связаны конституционными нормами, являющимися основанием для роспуска парламента.

Кроме того, дело в том, что теперь, после согласования вышеупомянутого проекта постановления о самороспуске, его необходимо включить в повестку дня. Для этого 226 народных депутатов должны проголосовать за такое решение. А, далее, чтобы проект постановления не остался только буквами на бумаге, а воплощался в жизнь, нужно еще раз отдать те же 226 голосов в его поддержку…

Как известно, в сегодняшнем парламенте, за подобные документы нынешний депутатский корпус «дает» не более 170 голосов. Однако парламентарии всячески стараются избежать объяснений по этому поводу. А на вопросы, где же коалиция намерена искать недостающие, юлят и рассказывают о каких-то мифических планах. Мол, этот проект – это план «А». А есть еще план «Б», но в чем он состоит – большой секрет.

Тем временем, для перевыборов не нужно придумывать никаких секретных и не очень планов «А», «Б», «С» и так далее. Нужно только одно: чтобы одна или несколько фракций, составляющих нынешнее парламентское большинство, вышли из него. После этого, через 30 дней, у главы государства появится законное конституционное основание назначить досрочные выборы Рады.

Причем, даже после распада коалиции, депутаты могут спокойно работать и принимать хоть новую Конституцию, хоть новый закон о выборах, хоть любые другие законодательные акты, которые сегодня парламентарии пытаются использовать в виде причин, не позволяющих идти на перевыборы…

Несмотря на то, что депутаты Верховной Рады продолжают делать все, чтобы затянуть с назначением досрочных выборов в парламент, роспуск нынешнего состава депутатского корпуса – только лишь вопрос времени. Которое, впрочем, играет не в пользу народных избранников: в случае, если запрос общества «новой Украине – новую Раду» не будет удовлетворен, не исключено, что недовольные граждане выкурят парламентариев из здания на Грушевского дымом автопокрышек. Благо, опыта зажигания шин украинцы набрались сверх меры.

Татьяна Урбанская