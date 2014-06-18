Построить защитное сооружение на границе с РФ очень сложно - пограничники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Сергей Астахов.

“Что касается инициативы, то она очень интересна и перспективна. В настоящее время реализовать ее очень сложно”, - отметил Астахов.

По его словам, некоторые участки границы обстреливаются из минометов и гранатометов, и поэтому необходимо сначала зафиксировать границу как украинскую территорию, а уже потом совершенствовать ее охрану.

“Как только это будет сделано, можно говорить о каких-то инициативах”, - сказал Астахов.

Читайте такжеМинистр обороны рассказал, когда будет восстановлен контроль на границе с РоссиейПо его мнению, сумма средств будет как минимум в десятки раз большей, чем озвученная. Он напомнил, что на границе между Израилем и Палестиной такая стена строится уже 10 лет, и строительство еще не завершено. “На ее строительство потрачены огромные средства. Готова ли Украина на данном этапе найти такое финансирование, есть определенные сомнения”, - добавил Астахов.

Как сообщал УНИАН, председатель Днепропетровской ОГА Коломойский предложил президенту Украины Петру Порошенко концепцию построения на границе между Украиной и Россию защитного сооружения протяженностью 1974 км.

По словам заместителя председателя ОГА Бориса Филатова, "Днепропетровская ОГА и Коломойский предлагают за свой счет, в виде частного партнерства с государством, построить на границе между Украиной и Россией защитное сооружение. Мы направили концепцию этого проекта в Администрацию президента Украины”. По его словам, минимальная стоимость защитного сооружения на границе составит 100 млн евро.

"Это не будет такое же мощное защитное сооружение, как, например, в Израиле. Это также не означает, что “стена” должна решить все проблемы на границе. Это одна из частей комплексного вопроса защиты государственной границы Украины”, - подчеркнул Филатов.

Читайте такжеУкраина проведет одностороннюю демаркацию и построит инженерные сооружения на границе - СНБОПо словам заместителя председателя ОГА Алексея Бурика, сооружение будет иметь вид двухметровой металлической сетки, скрепленной металлическими столбами. Сверху планируется установить 25-сантиметровый забор из колючей проволоки.

Для выполнения указанного проекта нужно 5-7 месяцев.