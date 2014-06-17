Дело об убийстве в Славянске студента Поправко закрыли - адвокат

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил адвокат матери Поправко Виктор Смалий, передают Новости Донбасса.

«Мягко назвать это формальным отношением к делу. Больше того дело закрыли и даже не обратили внимание на трагическую гибель человека, что он был замучен», - сказал он.

Читайте такжеСтудент, тело которого нашли в реке на Донетчине, учился в КПИ - ректорПроизводство было закрыто «в связи с отсутствием события преступления».

Адвокат заявил, что он будет добиваться увольнения должностных лиц, которые закрыли уголовное производство.

Напомним, 19 апреля был найден мертвым в Славянске Донецкой области мужчина, который, как выяснилось впоследствии, оказался депутатом Горловского горсовета Владимиром Рыбаком, рядом с ним был обнаружен еще один погибший. У обоих мужчин были вспороты животы и следы пыток на теле.

Впоследствии ректор Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" Михаил Згуровский подтвердил, что вторым убитым был студент вуза Юрий Поправко.