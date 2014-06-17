На Донбассе боевики минируют территории, прилегающие к блокпостам - Селезнев

В Донецкой и Луганской областях боевики укрепляют оборонительные позиции и минируют прилегающие к блокпостам территории.

Об этом руководитель пресс-центра антитеррористической операции Владислав Селезнев написал на своей странице в Facebook.

«В городах Славянск, Станично-Луганское боевики пытаются создавать усиленные блокпосты, огневые точки, укрепляют оборонительные позиции, минируют прилегающие к блокпостам территории», - сообщает Селезнев.

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По его информации, боевикам помогают иностранные специалисты, которые, среди прочего, устанавливают радиоуправляемые взрывные устройства.

«Как сообщалось ранее, боевики начали принудительную мобилизацию. Поскольку работоспособные мужчины отказываются подчинятся и выходить, и воевать против украинской армии, боевики набирают в свои ряды лиц низкого социального статуса - алкоголиков, наркоманов и лиц с уголовным прошлым. Примечательно то, что боевики неславянской внешности на баррикады, которые находятся под обстрелом, не выходят. Они предпочитают из жилых районов обстреливать позиции силовиков и из лесопосадок нападать на колонны украинских войск», - написал Селезнев.