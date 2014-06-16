Bloomberg: Путин мечтает о возрождении империи, а его союзники спонсируют боевиков в Украине

В статье под названием «Путин мечтает о возрождении империи, в то время как его союзники спонсируют ополченцев в Украине» на сайте Bloomberg.com Илья Архипов, Генри Мейер и Ирина Резник сообщают о том, что когда в этом месяце новый премьер-министр Крыма поехал на черноморское побережье в Сочи для внеплановых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, его сопровождал человек, которого один кремлевский информатор называет российским Джорджем Соросом.

Это был один из редких случаев, когда Константин Малофеев, 39-летний основатель московской группы Marshall Capital, напрямую связанной с пророссийским восстанием в Украине, появился на публике. Самопровозглашенный глава непризнанной Донецкой Народной Республики и лидер повстанческой армии, оба раньше работали на Малофеева, хотя финансист отрицает свою причастность к беспорядкам.

Так как Путин вынужден публично действовать таким образом, чтобы США и ЕС не вводили новых санкций, сеть пророссийских боевиков продолжает руководить восстанием, которое уже унесло не одну сотню человеческих жизней. Имея политические связи и накопленное богатство, мультимиллионер обладает достаточным количеством ресурсов, чтобы поддерживать проекты, от которых Кремль хочет дистанцироваться, считает Сергей Марков, один из политических консультантов Кремля.

«Он полезен так же, как Сорос, поскольку действует сам по себе», – сказал Марков по телефону. «Он подходит российским властям, потому что они не хотят брать на себя ответственность за определенные вещи».

Малофеев сказал в интервью, что деньги, которые он давал, шли исключительно на помощь беженцам, которые хотели уехать из зоны конфликта. Тем не менее, Малофеев, который считает себя «православным патриотом», сказал, что не может не гордиться своим бывшим советником по связям с общественностью Александром Бородаем, который сейчас возглавляет администрацию ДНР.

«Российская империя»

«Украина – искусственное образование, созданное на руинах Российской империи», – сказал на прошлой неделе Малофеев в своем офисе, который расположен в центре Москвы рядом с посольством США. «Я прошу прощения за неполиткорректность, но Украина является частью России. Я не могу воспринимать украинский народ отдельно от российского».

Малофеев, который продал свой крупнейший актив, 7,5-процентную долю в ОАО Ростелеком, обратно государственной телефонной компании за более чем 700 млн. долл. в ноябре прошлого года, сказал, что впервые встретился с премьер-министром Крыма Сергеем Аксеновым в конце января. Через месяц после того, как пророссийский лидер возглавил вооруженный захват полуострова, который открыл дорогу для аннексии Крыма Россией.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает «ничего» о поездке Малофеева в Сочи и о его деятельности в Украине. «Кремль поощряет любую социальную благотворительность, как крупного, так и малого бизнеса», – сказал Песков по телефону.

Путин неоднократно отвергал утверждения США, ЕС и украинских чиновников о военном участии России в событиях на юго-востоке Украины, и повторил это 4 июня во время интервью для французских телеканалов и радиостанций. Российский президент, который встретился с президентом США, украинским и европейскими лидерами во Франции в этом месяце, призвал киевские власти объявить о прекращении огня и провести переговоры с повстанцами.

«Проникновение» в Украину

Самое сильное противостояние со времен холодной войны между Россией и США усилилось на прошлой неделе, после того, как пророссийские боевики сбили транспортный самолет на востоке Украины, в результате чего погибли 49 военнослужащих, а США обвинили Россию в том, что она обеспечивает ополченцев тяжелым оружием, в том числе танками старой модели и ракетными установками.

«Путин был непреклонен, утверждая, что Россия не вмешивается», – сказала Маша Липман, аналитик Московского Центра Карнеги. «Однако, это слишком важный вопрос, чтобы поверить, что Путин не одобрял проникновение в Украину и отправку добровольцев».

Малофеев отказался сообщить подробности их с Аксеновым визита в резиденцию Путина в Сочи 3 июня. Аксенов не захотел давать комментарии через своего помощника, также как и Александр Бородай, лидер донецких сепаратистов. В мае Бородай сообщил московской газете РБК daily, что Малофеев непричастен к украинскому конфликту.

«Активные координаторы»

Константин Затулин, бывший депутат правящей партии Единая Россия, который был официальным наблюдателем во время референдума о присоединении Крыма к России, сказал по телефону, что Малофеев оказывал «кое-какую помощь» повстанцам в Донецке, не вдаваясь в подробности. Затулин возглавляет московский Институт Содружества независимых государств, который поддерживает развитие прав россиян за границей.

«Украинская разведка считает Малофеева «активным координатором» пророссийского восстания», – сообщила по телефону из Киева Марина Остапенко, пресс-секретарь СБУ.

«Хотя Малофеев официально считается независимым игроком в Украине, у него есть разрешение российского правительства, в том смысле, что каждый, кто может, должен помочь», – сказал Сергей Марков, политолог, связанный с Кремлем.

Малофеев, который не так богат, как Сорос, пожертвовавший с 1979 г. более 8 млрд. долл. для помощи правительству США, заявил, что не призывал Бородая присоединяться к повстанцам и не помогает ему.

«Отважные» повстанцы

Малофеев сказал, что впервые встретился с Аксеновым в Севастополе, самом большом городе Крымского полуострова, где располагается российский Черноморский флот с 1783 г. Малофеев прилетел в Крым, чтобы организовать тур религиозных реликвий из Греции, финансируемый его благотворительным Фондом Святителя Василия Великого.

Малофеев сказал, что Аксенов, которого он назвал «решительным», позже сделал Бородая своим главным помощником. После аннексии Крыма в марте Бородай «мужественно» возглавил сепаратистское движение в Донецке, сказал Малофеев.

Связь с Бородаем ведет к другому лидеру донецких повстанцев, гражданину России, известному как Игорь Стрелков, командующему силам повстанцев, другу Бородая, как сообщил Малофеев. Настоящая фамилия Стрелкова Гиркин, он работает на российскую военную разведку, по данным ЕС, который включил его в свой «черный список» в апреле.

Малофеев рассказал, что Стрелков обеспечивал безопасность во время тура религиозной выставки в Киеве. Стрелков не захотел давать комментарии через представителя сепаратистов.

Русский «дух»

«Игорь – это человек идеалов», – сказал Малофеев. «В нем есть дух русского офицера. Как человек, который любит Российскую империю, я могу только поддержать его».

«Стрелков, который любит воспроизводить сражения времен царской эпохи, доказал своими подвигами в Украине, что он «настоящий герой», – сказал Малофеев.

Участие Малофеева в событиях на востоке Украины отчасти мотивировано желанием выслужиться перед Путиным и продвигать свои деловые интересы, которые противоречат интересам самых больших государственных компаний, как сказала Мария Липман.

27 февраля московская газета Ведомости сообщила, что Малофееву удалось достичь соглашения с группой ВТБ, вторым по величине российским кредитором России, по поводу кредита в размере 225 млн. долл., который в 2007 г. взяла компания, контролируемая Marshall Capital, и не смогла вернуть.

Захват Крыма

Хотя детали сделки не разглашаются, ВТБ отозвал свой запрос по открытию уголовного дела, а инвестиционная группа Marshall Capital забрала иск против ВТБ, который она ранее направила в Лондон, сказал Малофеев. Пресс-служба ВТБ сообщила, что они не дают комментариев по поводу конфиденциальных дел клиентов, и что им ничего неизвестно о деятельности Малофеева в Украине.

В тот день, когда Ведомости опубликовали свой доклад, вооруженные люди захватили парламент и региональные правительственные здания в столице Крыма Симферополе, освободив путь для Аксенова, который был объявлен премьер-министром во время заседания за закрытыми дверями.

Малофеев, который называет себя «монархистом» и восхищается Путиным за то, что он сильный лидер, сказал, что сейчас он тратит большую часть своего времени на решение гражданских вопросов. Ежегодный бюджет его благотворительного Фонда Святителя Василия Великого составляет около 40 млн. долл., а среди его доверенных лиц есть оскароносный режиссер Никита Михалков и Игорь Щеголев, бывший министр связи, который сейчас является советником Путина, сообщается на его веб-сайте.

В прошлом месяце Малофеев спонсировал встречу европейских и российских политиков-националистов и ученых в Вене. Он также помогает организовать конференцию «Семейные ценности» в Москве, которая должна состояться в сентябре, совместно с организацией «Православная благотворительность», которую контролирует Владимир Якунин, президент ОАО «Российские железные дороги» и давний союзник Путина.

«Восток, может быть»

Что касается Украины, Малофеев говорит, что у нового президента Петра Порошенко осталось очень мало времени для того, чтобы предоставить более широкие полномочия русскоязычным регионам на востоке, в противном случае есть риск эскалации насилия.

«У Киева все еще есть возможность создать федеративное государство и с помощью этого решить все вопросы, – сказал Малофеев, – но чем больше гибнет людей, тем шансы становятся меньше и могут полностью исчезнуть. Слишком много людей было убито».

На вопрос о том, должен ли Путин аннексировать и другие территории Украины, а не только Крым, Малофеев сказал: «Невозможно включить всю Украину в состав России. Восток, может быть».