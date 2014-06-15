В луганской больнице умер активист, освобожденный из плена боевиков

Сегодня, 15 июня, в Луганской областной больнице умер активист Александр Решетняк, сообщает "ОстроВ" со ссылкой на информированный источник.

Несколько дней за жизнь 40-летнего луганского активиста Александра Решетняка боролись врачи Луганской областной больницы. После того, как его увезли вооруженные сторонники ЛНР, его держали в подвале, где он получил травмы, несовместимые с жизнью. В том числе, ранение в живот.

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"Сашу захватили террористы и увезли в захваченное здание СБУ, его пытали, избивали, ранили в живот. Несколько дней он находился в областной больнице, врачи боролись за его жизнь. Сегодня Саша умер... Я его хорошо знала, мы рядом стояли на Луганском Майдане. Душа разрывается от боли и осознания того, что многие луганчане сейчас подвергаются смертельной опасности", - написала исполняющая обязанности председателя Луганской областной государственной администрации Ирина Веригина на своей странице в Facebook.

В то же время, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в своем Facebook отметил, что познакомился с Александром Решетняком в декабре прошлого года.

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"В мае он прошел переподготовку для службы в батальоне «Днепр», но был травмирован и получил гипс на всю ногу до самого бедра. Террористы, которые похитили Сашу из дома в Луганске и пытали его, требуя раскрыть местонахождение батальона «Айдар», выстрелили ему в спину, списав это на попытку побега", - добавил Ляшко.

Как ранее сообщал "ОстроВ", луганский активист Александр Решетняк после плена попал в реанимацию.

Общественный активист Александр Решетняк был похищен 10 июня в Луганске. Спустя два дня мужчину отпустили и он был госпитализирован.

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"Решетняк получил множество опасных травм и огнестрельное ранение, состояние очень тяжелое. Подключен к аппарату искусственного дыхания", - сообщил тогда председатель общественной организации "Народный фронт Луганщины" Григорий Пригеба.