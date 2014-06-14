В больнице умер помощник лидера донецких террористов - СМИ

Об этом сообщает "ОстроВ" со ссылкой на источник в облздраве. По его словам, Яли умер 13 июня - его ранения (осколочные в голову) были несовместимы с жизнью.

12 июня возле захваченного сепаратистами здания Донецкой облгосадминистрации произошел взрыв, в результате которого был серьезно ранен член "временного правительства ДНР" Яли.

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В больницах Донецка умерло еще несколько пострадавших от взрыва возле ОГА. Всего в больницы были доставлено 8 раненых.

Яли в 2009 году был объявлен в федеральный розыск России по обвинению в экоциде (массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу). В свое время он был осужден в Донецке за нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека.