Перекрытие границы в районе прорыва продолжается, силовики захватили 10 КамАЗов боевиков

11:43, 13 июня 2014
Политика
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Одновременно с событиями в Мариуполе идет боевой марш вооруженных сил, пограничников и Нацгвардии по полному перекрытию границы в районе прорыва.

REUTERS

Украинские военные в рамках операции по перекрытию границы в районе прорыва боевиков захватили 10 грузовиков с террористами.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

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"Одновременно с событиями в Мариуполе идет боевой марш вооруженных сил, пограничников и Нацгвардии по полному перекрытию границы в районе прорыва. Вчера пройдено около 120 км. Захвачено около 10 КамАЗов террористов с вооружением, разбиты опорные точки. Об этом должны рассказать военные. Чуть позже. Операция на границе продолжается", - написал он.

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