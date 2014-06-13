Перекрытие границы в районе прорыва продолжается, силовики захватили 10 КамАЗов боевиков
11:43, 13 июня 2014Политика
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Одновременно с событиями в Мариуполе идет боевой марш вооруженных сил, пограничников и Нацгвардии по полному перекрытию границы в районе прорыва.
REUTERS
Украинские военные в рамках операции по перекрытию границы в районе прорыва боевиков захватили 10 грузовиков с террористами.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
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"Одновременно с событиями в Мариуполе идет боевой марш вооруженных сил, пограничников и Нацгвардии по полному перекрытию границы в районе прорыва. Вчера пройдено около 120 км. Захвачено около 10 КамАЗов террористов с вооружением, разбиты опорные точки. Об этом должны рассказать военные. Чуть позже. Операция на границе продолжается", - написал он.
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