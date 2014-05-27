Штаб АТО не принял меры по предотвращению прорыва боевиков из РФ в Украину - Тымчук

"В частности, один из российских боевиков уничтожен, один тяжело ранен. Украинские пограничники захватили один микроавтобус и два легковых автомобиля с оружием. Несколько грузовиков прорвались на территорию Украины", - собщил Тымчук.

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По предварительным данным, речь идет о "КамАЗах" из состава автоколонны, которая вчера была идентифицирована на российской территории близ госграницы возле Донецкой области, подчеркнул эксперт.

"По нашим данным, о прорыве в оперативном режиме был оповещен штаб АТО. Однако по неизвестным причинам эффективные меры по усилению пограничников и предотвращению прорыва не были приняты", - подчеркнул Тымчук.