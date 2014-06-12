Возле ДонОГА взорвался автомобиль Пушилина - СМИ

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По данным департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, в результате взрыва автомобиля на стоянке возле здания облгосадминистрации, который произошел в четверг поздно вечером, пострадали четыре человека.

В состоянии разной степени тяжести, в том числе в тяжелом, пострадавшие доставлены в больницы Донецка