Возле ДонОГА взорвался автомобиль Пушилина - СМИ
23:23, 12 июня 2014Политика
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Возле здания ОГА взорвалось авто самопровозглашенного "министра" террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина.
Возле ДонОГА взорвался автомобиль Пушилина / Новости Донбасса
Об этом сообщают Новости Донбасса
По данным департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, в результате взрыва автомобиля на стоянке возле здания облгосадминистрации, который произошел в четверг поздно вечером, пострадали четыре человека.
В состоянии разной степени тяжести, в том числе в тяжелом, пострадавшие доставлены в больницы Донецка
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