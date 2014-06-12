Меркель: Украине для проведения реформ нужно прекратить огонь
Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что для проведения запланированных реформ Украине необходимо полное прекращения огня.
"Мы все хотим, чтобы там прекратилась стрельба. Только после этого новый украинский президент сможет сосредоточиться на проведении необходимых реформ", - сказала Меркель в среду, 11 июня, на традиционном приеме для дипломатического корпуса, приводит ее слова Deutsche Welle.
"Нужно сделать все возможное, чтобы оправдались надежды на новое начало", - сказала канцлер ФРГ.
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Для этого необходимо укрепление правового государства и соблюдение прав человека, сохранение территориальной целостности Украины и экономическое развитие.
В этом "геркулесовом труде" Меркель пообещала Президенту Украины Петру Порошенко помощь Германии. Она также вновь призвала Москву способствовать стабилизации ситуации в Украине.
Канцлер ФРГ еще раз подчеркнула, что Европа выступает за диалог с Россией. По ее словам, программа "Восточного партнерства" с такими странами как Украина, Молдова и Грузия однозначно не направлена против России.
"Выстраивание хороших отношений с ЕС подразумевает хорошие отношения с Россией", - сказала Меркель.