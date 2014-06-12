Меркель: Украине для проведения реформ нужно прекратить огонь

"Мы все хотим, чтобы там прекратилась стрельба. Только после этого новый украинский президент сможет сосредоточиться на проведении необходимых реформ", - сказала Меркель в среду, 11 июня, на традиционном приеме для дипломатического корпуса, приводит ее слова Deutsche Welle.

"Нужно сделать все возможное, чтобы оправдались надежды на новое начало", - сказала канцлер ФРГ.

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Для этого необходимо укрепление правового государства и соблюдение прав человека, сохранение территориальной целостности Украины и экономическое развитие.

В этом "геркулесовом труде" Меркель пообещала Президенту Украины Петру Порошенко помощь Германии. Она также вновь призвала Москву способствовать стабилизации ситуации в Украине.

Канцлер ФРГ еще раз подчеркнула, что Европа выступает за диалог с Россией. По ее словам, программа "Восточного партнерства" с такими странами как Украина, Молдова и Грузия однозначно не направлена против России.

"Выстраивание хороших отношений с ЕС подразумевает хорошие отношения с Россией", - сказала Меркель.