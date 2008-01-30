Живые и здоровые Черновецкий и Добкин останутся на своих местах?

Разговоры о досрочных выборах депутатов Киевского и Харьковского горсоветов, а также мэров этих городов в 2008 году, похоже, так и останутся разговорами, пишет Коммерсантъ-Украина. Члены парламентского комитета по вопросам государственного строительства Александр Омельченко и Анатолий Матвиенко заявили, что для перевыборов у парламента пока нет никаких юридических оснований. Впрочем, в БЮТ и блоке "Наша Украина–Народная самооборона" (НУНС) такое мнение разделяют не все.

Вчера Анатолий Матвиенко (НУНС) выразил уверенность в том, что перевыборов депутатов местных советов и мэров городов в 2008 году не будет. "Не вижу смысла проводить выборы ради выборов. Досрочные выборы нужны только при условии, что в раздел Конституции о местном самоуправлении мы внесем изменения, предусмотренные законопроектом #3207-1,– сказал господин Матвиенко.– Думаю, если мы будем работать очень быстро, то самая ранняя дата досрочных выборов в местные советы – это март 2009 года".

Следует отметить, что вопрос о включении в повестку дня Верховной рады законопроекта #3207-1, который может существенно ограничить влияние государственных администраций на местные советы, пока не стоит. По мнению постоянного представителя президента в Конституционном суде Марины Ставнийчук, голосования по этому документу вообще не будет. "Национальный конституционный совет учтет этот законопроект при разработке текста новой Конституции",– сказала она.

Заявление господина Матвиенко можно расценивать как признание того, что ключевые предвыборные обещания НУНС и БЮТ о переизбрании депутатов Киевского и Харьковского горсоветов, а также мэров этих городов Леонида Черновецкого и Михаила Добкина выполнены не будут, отмечает издание. Это предположение Ъ подтвердил и глава парламентского комитета по вопросам государственного строительства Александр Омельченко (НУНС). "Для перевыборов в Киеве и Харькове парламенту нужен повод. Например, решение местного референдума, уголовное дело в отношении мэра или решение суда,– объяснил он.– На сегодняшний день ни в Киеве, ни в Харькове, ни в других городах, где есть живые и здоровые мэры, юридических оснований для перевыборов нет".

Между тем в БЮТ рассматривают как минимум два сценария, по которым перевыборы в Харькове должны пройти не позднее сентября этого года. "Если комиссия парламентского комитета по вопросам госстроительства, которая создана по представлению харьковского губернатора Арсена Авакова, к концу февраля установит нарушения законодательства со стороны Харьковского горсовета и мэра, то Верховная рада сможет назначить перевыборы уже в начале мая,– сказал народный депутат Александр Фельдман.– Если в ближайшее время будет создана специальная следственная комиссия по изучению нарушений руководства Харьковского горсовета, то по результатам первых трех месяцев ее работы Рада сможет принять решение о назначении досрочных выборов в начале сентября".

Не собираются отказываться от предвыборных обещаний и в НУНС. "Пункт о перевыборах в Киеве зафиксирован в коалиционном соглашении, и Анатолию Матвиенко его не отменить,– заявил народный депутат Кирилл Куликов.– Острая необходимость отстранения Черновецкого от власти назрела даже в рамках действующего законодательства". При этом он заявил, что выборы киевского мэра "пройдут уже этой весной".

Сам Леонид Черновецкий к заявлениям о своей возможной отставке интереса не проявляет. "Считаю, что эта тема уже давно стала неактуальной даже для политиков второго эшелона – сказал господин Черновецкий.– Впрочем, я не боюсь никаких перевыборов и наоборот полагаю, что в них была бы какая-то польза для киевлян: во-первых, я их в любом случае выиграю, а во-вторых, это была бы отличная проверка курса, выбранного мной и моей командой, а также конец политической демагогии незрелых политиков". Руководство Харьковского горсовета тоже уверено, что будет работать весь отведенный законом срок – до 2011 года. "Все разговоры о перевыборах – это предвыборная провокация нескольких политиков из НУНС. Ни от Матвиенко, ни, скажем, от Юрия Еханурова подобных заявлений я не слышал",– заявил секретарь Харьковского горсовета Геннадий Кернес.