Россия продолжает пропускать в Украину боевиков и оружие - МИД

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины относительно нарушения государственной границы с территории Российской Федерации.

Как отмечается в документе, Министерство иностранных дел Украины категорически осуждает факты грубого нарушения Российской Федерацией режима государственной границы, которые не прекращаются, несмотря на все законные требования международного сообщества и украинской власти.

В комментарии подчеркивается, что российская сторона в очередной раз нарушает взятые на себя договорные обязательства: «Статья 8 Соглашения между Украиной и РФ о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам от 1994 года предусматривает, в частности, осуществление согласованных мер на государственных границах для прекращения терроризма, незаконного перемещения оружия и иных предметов контрабанды, незаконного въезда на территории сторон и выезда за их пределы».

Читайте такжеРоссия продолжает пропуск через границу на закрытых Украиной пунктах - ГПСУКак отметили в МИД, 5 июня с.г. Кабинет министров Украины принял решение о временном прекращении движения через несколько пунктов пропуска: в Донецкой области - «Мариновка - Куйбышево»; в Луганской областях - «Новошахтинск - Должанский», «Червонопартизанск - Гуково», «Красная Могила - Гуково», «Новоборовцы - Алексеево-Тузловка», «Краснодарский - Донецк», «Краснодарский - Нижний Швирев», «Северный - Донецк», о чем, согласно двусторонних соглашений, было сообщено российской стороне.

«Откровенно игнорируя свои обязательства и фактически спонсируя международный терроризм, пограничная служба ФСБ Российской Федерации не чинит никаких препятствий для преступников и дальше пропускает через границу в направлении Украины оружие и боевиков», - заявили в МИДЕ добавили: «Озвученное в медиа поручение Президента РФ Владимира Путина по усилению режима охраны украинско-российской государственной границы, таким образом, остается очередной декларацией».

Поэтому Украина требует от российской стороны прекратить дерзкое нарушение всех возможных норм международного права и межгосударственных отношений.

«Международное сообщество ожидает от Российской Федерации не деклараций, а конкретных действий для создания условий по реализации мирного плана урегулирования ситуации в восточных областях нашего государства», - подчеркнули в МИД.