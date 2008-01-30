Шесть человек претендуют руководить Бердянском (список)

В Бердянске Запорожской области зарегистрировано 6 кандидатов на пост мэра.

Как сообщил УНИАН председатель территориальной избирательной комиссии Анатолий ГЕРАСИМЕНКО, на состоявшемся сегодня заседании ТИК выдал удостоверения кандидатов на пост мэра города Владимиру ШАПОВАЛОВУ - главному редактору местной газеты "Наш выбор", пенсионеру Валерию ПАСЕЧНИКУ, председателю общественной организации "Солидарность" Василию БОНДАРЮ, Станиславу СЕЛИВАНОВУ - руководителю партии "Євротурбота" и Александру БОРОВКОВУ - гендиректору Юго-западного зернового терминала.

"Таким образом, число официально зарегистрированных кандидатов на пост мэра Бердянска достигло 6 человек (с учетом ранее зарегистрированного в качестве кандидата предпринимателя Евгения ШАПОВАЛОВА)", - сообщил А.ГЕРАСИМЕНКО, отметив, что уже 1 февраля - в день очередного заседания ТИК - их число может существенно увеличится.

"По состоянию на сегодня подписные листы выданы уже 30 лицам, в установленном порядке заявившим о желании участвовать в выборах на пост мэра Бердянска", - пояснил глава теризбиркома.

Справка УНИАН. Избирательный процесс по выборам городского председателя Бердянска начался 16 января 2008 года. Необходимость данных выборов обусловлена досрочным прекращением полномочий городского председателя Валерия БАРАНОВА, который стал депутатом Верховной Рады ("Блок Литвина").