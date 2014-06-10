Гуманитарную помощь для Крыма разворовали - Аксенов

Об этом заявил назначенный Кремлем руководитель Крыма Сергей Аксенов, передает сайт КрымИнформ.

"В большинстве своем, к сожалению, гуманитарная помощь разворована оказалась", - сказал Аксенов во вторник.

"Хочу сказать тем товарищам, у которых рука поднимается на гуманитарные грузы в тот период, когда трудно республике, - не то, что они работать не будут, все они пойдут под суд, а ответственные чиновники покинут место работы", - заявил он.

По его словам, часть гуманитарных грузов оказалась в открытой продаже.

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По уточнению русской службы BBC, на полуостров везли медикаменты, продукты, дизель и технику. Общий объем гуманитарной помощи, по подсчетам чиновников, на конец апреля составлял 1800 тонн.

Кроме того, в нескольких регионах происходил сбор денег на помощь полуострову. Сколько всего удалось собрать средств, неизвестно.

Получателями гуманитарной помощи из России выступали нелегитимные "министерство здравоохранения Крыма", "министерство социальной политики", "министерство образования", ассоциация медицинских работников и местное отделение "Красного креста".