Красный крест Украины заявил о захвате отделений в Крыму

Об этом заявило руководство украинского общества в пресс-центре информагентства ЛІГАБізнесІнформ.

По оценкам президента Общества Красного креста Украины Ивана Усиченко, имущество было захвачено на сумму около $5 млн. "Имущество не опечатано. Просто на базе нашей организации была проведена установочная конференция (российского Красного креста, - ред.), и это имущество осталось за российским Красным крестом", - сказал он.

Усиченко отметил, что россияне захватили помещения, оргтехнику. Также в руках россиян оказался запас продуктов, предназначенный на случай чрезвычайных ситуаций. По его словам, имущество должно быть возвращено. "Пусть российский Красный крест создает свою организацию (в Крыму, - ред.) и делает необходимое оснащение для своей деятельности", - сказал он.

Также, в связи с произошедшим, на сегодня поставлена под вопрос реализация программ Красного креста по борьбе с туберкулезом, СПИДом, подчеркнул заместитель генерального секретаря Общества Красного креста Украины Валерий Серговский.

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Руководитель практики судебных споров и медиации адвокатского объединения Юскутум, адвокат Антон Куц подчеркнул, что сложившаяся ситуация является уникальной. Он отметил, что российский Красный крест нарушил три основополагающих принципа деятельности гуманитарных организаций.

Во-первых, был нарушен принцип нейтральности, согласно которому Красный крест не может участвовать на одной из сторон конфликта, во-вторых, принцип единства, в соответствие с которым в любой стране должна осуществлять свою деятельность только одна гуманитарная организация. "В случае, если такая территория, например, как Крым, не определена, то на ней должен действовать тот Красный крест, который действовал на ней до возникновения такой ситуации", - сказал адвокат.

Также был нарушен принцип универсальности. "В соответствие с ним, все общества Красного креста в мире должны действовать в единстве, и обязаны помогать друг другу. "Как мы видим, российский Красный крест не то что осуществил помощь украинскому Красному кресту, он даже не проинформировал о принятие своего решения относительно Крыма", - сказал он.

Общество Красного креста Украины уже обратилось к своим российским коллегам прекратить деятельность, направленную на захват собственности общества в Крыму. Также украинское общество обратилось в международную Федерацию обществ Красного креста и Красного полумесяца, а также в Международный Комитет Красного креста с просьбой начать консультации с привлечением украинцев и россиян с тем, чтобы обеспечить целостность Общества Красного креста Украины, а также внедрить международные механизмы влияния на правительства и национальные общества стран, которыми нарушаются положения устава международного движения Красного креста и Красного полумесяца.