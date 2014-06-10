СМИ: С начала года Царев получил из украинского бюджета четверть миллиона гривен

Об этом говорится в ответе аппарата парламента на запрос директора Аналитической группы имени Григория Сковороды Валерия Кучерука, копию которой Кучерук публикует в Facebook, сообщает Украинская Правда.

Из него следует, что зарплата Цареву выплачивалась с января по май включительно - несмотря на то, что он последние месяцы в Верховной Раде не появлялся, а поддерживал сепаратистов на востоке Украины.

Зарплата народного депутата составляет 17 тысяч 425 гривны в месяц (без надбавок). Кроме того, ему ежемесячно возмещают средства на выполнение депутатских полномочий.

Читайте такжеРада разрешила арестовать ЦареваНа оплату труда помощников Царева течение января-мая использовано 92 тысячи 399 гривен 77 копеек.

По подсчетам Кучерука, всего на содержание Царева израсходовано 266 тысяч 649 гривен 77 копеек, хотя эта сумма может быть большей или меньшей, потому что в ответе аппарата ВР не упомянуты возможные надбавки, а, с другой стороны, зарплату Цареву за пропуски могли начислить меньшую.

По закону, аппарат ВР не имел права не выплачивать Цареву зарплату и другие средства.

С другой стороны, отмечает Кучерук, тратить такие бюджетные средства на "одного из ярких представителей сепаратизма" неуместно, когда граждане собирают деньги на бронежилеты, тепловизоры и другие вещи, необходимые солдатам в борьбе с сепаратистами.

Как известно, против Царева возбуждено уголовно дело за призывы к свержению конституционного строя Украины и покушение на ее территориальную целостность. Верховная Рада 3 июня лишила его депутатской неприкосновенности.